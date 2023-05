Wilde schapen in de strijd tegen Japanse duizendknoop

In Anderlecht staan de schapen intussen zo’n drie jaar in voor het ecologische beheer van het grasveld, dat achter het voormalige Shell-station op de Veeartsenstraat ligt. Maar ook op andere plekken wordt geëxperimenteerd met deze formule, zoals in Jette en in het noorden van Brussel, ter hoogte van de Vilvoordselaan. “In totaal wordt er een tiental schapen ingezet om Japanse duizendknoop te bestrijden, maar er zijn er nog veel meer die ons helpen bij het groenbeheer van ecologische sites in de stad.”