Zele geeft inwoners inspraak bij wegenwerken

Het is de bedoeling dat er door die manier van werken veel ergernis wordt weggenomen bij de inwoners. Van Cauter ziet alleen maar positieve gevolgen: "Het voordeel is dat er geen wilde verhalen de ronde doen, dat kwade burgers hun beklag niet meer gaan doen op sociale media en dat er dus geen wrevel is die ruzies doet ontstaan."

Ze vermoedt dat de opmerkingen vaak over praktische zaken zullen gaan. Dat die inspraak ook vertraging zal teweeg brengen bij de werken, denkt ze niet. "Dat is niet de bedoeling. Er is natuurlijk altijd hinder bij werkzaamheden. Het gaat vooral om uitleg geven, of een manier van werken lichtjes aanpassen om aan bepaalde vragen tegemoet te komen."

Van Cauter hoopt dat de inspraak mogelijk zal zijn over de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne, of de heraanleg van de Markt die over enkele maanden op de agenda zal komen.