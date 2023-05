Aantal niet-Europese vrachtwagenchauffeurs, koks en slagers vorig jaar bijna verdubbeld in Vlaanderen

800 Turkse en Marokkaanse aanvragen tijdelijk geblokkeerd

Afgelopen najaar signaleerden de Belgische consulaten in Turkije en Marokko mogelijke fraude bij 800 aanvragen voor gecombineerde vergunningen. De vergunningen werden uit voorzorg on hold gezet. Door een gebrekkige communicatie tussen de verschillende bevoegde diensten werd pas in februari actie ondernomen in de geblokkeerde dossiers. Al die tijd moesten werkgevers in ons land en de arbeiders in herkomstland wachten en konden ze niet aan de slag. Het vermoeden was dat de vergunningen voor arbeidsmigratie misbruikt werden om mensen naar ons land te halen voor jobs die niet bestaan, nadat het Turkse consulaat opmerkte dat er tientallen bakkers uit dezelfde regio een job kregen aangeboden.

In 500 dossiers is intussen de single permit afgegeven. Zij bleken na dubbelcheck helemaal in orde. 100 anderen zijn ingetrokken, 45 daarvan omdat het bedrijf financieel niet gezond genoeg bleek te zijn. 200 dossiers zijn nog in onderzoek.