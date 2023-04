Turken die in België wonen, kunnen vanaf vandaag stemmen voor de Turkse verkiezingen

In 2018, bij de vorige Turkse presidentsverkiezingen, wist de huidige president Recep Tayyip Erdogan een monsterzege te verzilveren in België. Nergens in Europa haalde hij procentueel zo veel stemmen als in ons land (74,9 procent).

In totaal waren er toen bijna 142.500 stemgerechtigden in België, waarvan 53,6 procent effectief is gaan stemmen. Dit jaar zijn er ongeveer 135.000 personen in België die een stem mogen uitbrengen, dat zegt Batu Kesmen, de Turkse consul-generaal in Antwerpen, in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. In Vlaanderen zou het gaan om 75.000 potentiële kiezers.