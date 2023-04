Enorme vuurzee na "drone-aanval" op brandstoftank op door Rusland bezette Krimschiereiland

In de havenstad Sevastopol is een grootschalige brand uitgebroken in een brandstofreservoir. Dat is te zien op beelden die Michail Razvozhajev, de door Rusland aangestelde bestuurder van Sevastopol, op zijn Telegram-kanaal heeft geplaatst.

Een of meer brandstoftanks staan in lichterlaaie. Het vuur is immens en een zwarte rookpluim torent hoog boven de stad uit. Zo'n 60 brandweerlui zouden er aan de slag zijn. Volgens Razvozhajev gaat het om een brand die heel moeilijk te blussen zal zijn, maar de situatie zou min of meer onder controle zijn. Niemand raakte gewond en er zijn geen burgerlijke doelen geraakt, stelt hij.