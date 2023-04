Braziliaanse president Lula erkent zes extra gebieden als inheems territorium: "Nood aan reservaten om ontbossing tegen te gaan"

Lula's beslissing staat haaks op het beleid van zijn voorganger, Jair Bolsonaro. Die maakte in 2018 bekend dat hij geen gebieden meer zou erkennen. De laatste erkenning dateerde al van 2016. Bolsonaro is er altijd een voorstander van geweest om de inheemse gebieden en het Amazonewoud zoveel mogelijk commercieel te exploiteren. Een gevolg daarvan was dat de inheemse bevolking jarenlang bedreigd en aangevallen is geweest door - al dan niet illegale - goudzoekers, mijnwerkers en houtkappers.

De inheemse volkeren in Brazilië verwelkomen de beslissing, maar bleven toch ook wat op hun honger zitten. In januari had de regering namelijk beloofd om op korte termijn veertien nieuwe gebieden te erkennen. Voorlopig zijn het er dus maar zes.

"We zullen de inheemse gebieden legaliseren", verzekerde Lula echter op een bijeenkomst van afgevaardigden van inheemse volkeren in de hoofdstad Brasilia. "Het is een proces dat even duurt, want het moet door vele handen gaan", voegde hij er verontschuldigend aan toe." Maar, beloofde hij: "Ik wil geen enkel inheems gebied zonder erkenning achterlaten tijdens mijn regeerperiode. Dat is de verbintenis die ik met jullie aanga."