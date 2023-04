Luca Brecel heeft zich tot in de finale van het WK snooker geknokt. Brecel stond in zijn halve finale 5-14 achter tegen de Chinees Si, maar onze landgenoot maakte er in een onwaarschijnlijke comeback nog 17-15 van. Maandag weten we of Brecel ook wereldkampioen wordt in Engeland. Lees meer bij de collega's van Sporza.