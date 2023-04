Delhaize stuurt opnieuw deurwaarders naar tiental vestigingen: vijf vakbondsleden (tijdelijk) opgepakt, zeven supermarkten blijven gesloten

De meeste winkels van Delhaize gingen vanmorgen gewoon open, sommige wel met wat vertraging. Rond 10 uur waren volgens Delhaize nog 7 van de 128 eigen winkels gesloten. Op sommige plaatsen moest de lokale politie ingezet worden om de toegang voor de klanten te vrijwaren.

Aan de Watersportbaan in Gent werden vijf vakbondsleden opgepakt, omdat ze hun identiteitskaart niet wilden tonen aan de politie. "We werden geboeid naar het politiebureau gebracht en een klein uurtje later weer vrijgelaten", vertelt Hannah Ghülam van ACV Puls. De vakbondsleden voeren ondertussen opnieuw actie aan de Delhaize-winkel aan de Watersportbaan, die overigens open is voor klanten.