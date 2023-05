Koppel Europese zeearenden in natuurdomein Blankaart in Diksmuide: "Het begin van een volledige keten die op zichzelf functioneert"

"Een koppel van deze soort is hier een primeur", vertelt Wim Bovens, de projectcoördinator van natuurwerkgroep De Kerkuil en vogelliefhebber. Sinds het begin van deze week verkennen twee Europese zeearenden het natuurgebied De Blankaart in Diksmuide.

"De Europese zeearend hebben we nog niet als broedvogel in Vlaanderen, al verwachten we hem elk jaar", gaat Wim verder. "In Nederland zijn er nu een dertigtal paren en hij broedt ook in Duitsland en Frankrijk", weet Wim. "Dit koppel schatten we nu op drie jaar, net te jong om een nest te maken, maar volgend jaar zou het al van dat kunnen zijn."