Tienen houdt voor het eerst een lentemarkt "voor tuin- en natuurliefhebbers"

Het is de eerste keer dat Tienen de lentemarkt "Tienen in Bloei" organiseert, zegt schepen van Duurzaamheid Liesbeth Vanderloock (CD&V), die ook aanwezig was: "We hadden nood aan wat groene initiatieven in de stad. De mensen hebben ook zin in de zon en in de lente. De markt is nu al een succes. Dat zie je aan de gezichten van de mensen", zegt ze.