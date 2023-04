Gevangenis laat per ongeluk verkeerde gevangene vrij, man intussen weer opgepakt

Met enige trots meldde de politie afgelopen maandag dat ze een gevaarlijke gevangene had opgepakt, die sinds vrijdag gezocht werd. De man, de 65-jarige Mohamed B. B., was geïnterneerd voor zedenfeiten en verkrachting. Vrijdag was hij op de "most wanted"-lijst gezet, hij was dus een crimineel naar wie hard gezocht werd. De politie van Brussel-Zuid en het FAST-team van de federale politie konden hem drie dagen later arresteren in een appartement in Sint-Gillis. "De snelle arrestatie werd mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking tussen de politiediensten en justitie", klonk het in een persbericht.