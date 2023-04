Dieven spreken af met man die auto online te koop zet in Vilvoorde en bedreigen hem met geweer

Gisterenavond rond 17u10 gingen drie mannen langs bij een man die zijn witte Audi te koop had gezet in de Haesendonckstraat in Vilvoorde. "Ze hebben het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen en zijn ervandoor gegaan met zijn wagen en de juwelen die hij droeg", zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet.