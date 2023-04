Greenpeace houdt actie aan gasterminals van Fluxys in haven van Zeebrugge

Volgens Greenpeace is de Europese import van Amerikaans vloeibaar gas met 140 procent toegenomen in 2022. Dat percentage zou in de toekomst nog verdubbelen, en dat wil Greenpeace naar eigen zeggen verhinderen. "Het is tijd om onze afhankelijkheid van fossiel gas te beëindigen, zowel gas uit Rusland als de VS", vindt Mathieu Soete.