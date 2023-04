Heist-op-den-Berg zet steward in tegen hangjongeren aan cultuurcentrum Zwaneberg

De gemeente gaat nu een maand samenwerken met een privéfirma om 7 dagen op 7 een steward in te zetten. "Het cultuurcentrum is een open huis, maar vandalisme en overlast horen daar niet thuis. Na een maand gaan we de situatie evalueren. We bekijken nu al hoe we het kunnen aanpakken als we er permanent toezicht willen houden." De gemeente bekijkt ook met het cultuurcentrum of er bijkomende plekken voor jongeren kunnen komen. Zo krijgen ze meer ruimte zonder andere mensen te storen.