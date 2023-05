Hondje overleeft woningbrand in Roeselare niet: huis tijdelijk onbewoonbaar

In Roeselare is vrijdagnacht een brand uitgebroken in de garage in een woning in de Mandellaan. Het koppel werd opgeschrikt door een luide knal. Ze haalden onmiddellijk hun kleinkind dat boven lag te slapen naar beneden en konden veilig vluchten uit hun woning.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De garage is helemaal uitgebrand en de achterliggende keuken is vernield. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De brandweer probeerde hun hondje nog te redden, maar alle hulp kwam te laat.