5.000 mensen aanwezig op illegale fuif in Sint-Truiden, politie massaal ter plaatse

"Ze hebben de boel opengebroken en hebben dan in een oude loods alles geïnstalleerd, inclusief eten en drinken. Dat is op heel korte tijd gebeurd, ongelofelijk", reageert Ingrid Kempeneers (CD&V), burgemeester van Sint-Truiden.



De stad wil nu, samen met de politie en het leger, de situatie gecontroleerd laten uitdoven. "We willen nu vooral ook de verkeersveiligheid garanderen", legt de burgemeester uit. "Er staan overal auto's geparkeerd uit verschillende landen, ook voor inritten van huizen. We willen er nu vooral voor zorgen dat alles veilig kan verlopen."