Miljoenenbuit bij gewapende overval op bekende juwelierszaak in Parijs 

Volgens de eerste elementen van het onderzoek kwamen rond 13.45 uur drie mannen aan bij de bekende juwelier aan de Place Vendôme. Ze verplaatsten zich op twee moto's. Twee van hen droegen een vuurwapen.



Na de overval zijn de drie mannen gevlucht op de motorfietsen. De politie is naar hen op zoek en is een onderzoek gestart.

De juwelierszaak was in het verleden meermaals het doelwit van overvallen. In september 2021 werd zo al eens 10 miljoen euro buitgemaakt.