KOLAB in Sint-Niklaas wordt hotspot voor jongeren op Sint-Nicolaasplein

De stad en eigenaars investeren zo’n 1,4 miljoen euro in de nieuwe jongereninfrastructuur. De verbouwingen zijn intussen gestart en zouden een jaar duren. “De werking van JC Den Eglantier blijft gegarandeerd gedurende die periode”, aldus Kaat Reyniers van JC Den Eglantier. “Voor het eerst in jaren zal er nog eens een jeugdhuisterras staan op het Sint-Nicolaasplein en daarnaast is er ook nog de chillplek in de Reinaert Galerij waar jongeren steeds terecht kunnen.”