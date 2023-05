Lokeren opent nieuw centrum voor watertoerisme

De Durme wordt door het nieuwe initiatief voor de stad een nog belangrijkere toeristische troef dan voorheen. “We hebben hier nu 80 lopende meter aanlegsteigers en we plannen nog meer investeringen rond de Durme. Je kan hier met je boot tot in het centrum van de stad varen. Dat is behoorlijk uniek,” vertelt schepen voor Toerisme Marina Van Hoorick (Open VLD). “Weldra beginnen we ook met een aanleg van een wandelpromenade over het water van de Durme aan de Grote Kaai. En we hopen later ook op oevers van de Durme richting Daknam en Sinaai nog meer mogelijkheden te scheppen voor wandel- en fietstoerisme.”

Het watertoeristisch centrum is tijdens de zomermaanden elke dag open van 9 tot 21 uur, in het voor- en naseizoen van 10 tot 19 uur.