Man uit Holsbeek geeft cursus over hoe je een kettingzaag moet onderhouden 

Boomverzorger en lesgever Bruno Lambrechts van Huize Chartreuze in Holsbeek heeft een workshop "kettingzaag voor beginners" gegeven. Vzw Huize Chartreuze organiseert activiteiten die mensen en natuur dichter bij elkaar brengen, zegt Bruno: "We proberen mensen bijvoorbeeld in contact te brengen met dingen die je in de tuin kan gebruiken. Het is belangrijk dat je weet hoe je veilig met bepaald materiaal moet omgaan: de heggenschaar, kettingzaag of zeis, bijvoorbeeld", zegt hij. "Een kettingzaag is natuurlijk een scherp ding. Als je jezelf daarmee snijdt, kan dat slecht aflopen", klinkt het.