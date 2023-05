Massale opkomst van Turken aan Trixxo Arena, voor het eerst kunnen ze in Hasselt stemmen voor Turkse verkiezingen 

"Ik ben vroeg opgestaan om zo snel mogelijk mijn stem uit te brengen, maar het is gewoon veel te lang wachten. Ik werk door de week in Brussel, dus ik ga waarschijnlijk daar mijn stem uitbrengen", aldus Furgan. Ook Corlu Selman uit Tessenderlo heeft lang moeten aanschuiven. Vorig jaar is hij gaan stemmen in Antwerpen en hij is van plan dat volgend jaar weer te doen in plaats van in Hasselt. "Ik heb zeker 3 uur aangeschoven. Hier zijn ook maar 5 loketten, terwijl er in Antwerpen 14 zijn. Het is langer rijden, maar ik doe dat liever dan zo lang wachten."