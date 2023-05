Befferstraat Mechelen wordt tijdelijk Olympiadelaan voor Special Olympics: "Minder gegniffel om naam van de straat"

Koen Van Pottelbergh van optiekzaak Den Brillenman in de Befferstraat is één van de initiatiefnemers. "Tussen pot en pint had ik het er eens met onze burgemeester over dat "Befferstraat" niet zo'n evidente naam is als mensen vragen waar ik mijn zaak heb. Dan hoor ik ze wel eens lachen. Ik vroeg de burgemeester of we dat niet eens konden aanpassen. Ik ben ook lid van de Foundation Mechelen, die de Special Olympics organiseert. Daarom stelde ik hem voor om er eens de "Olympiadelaan" van te maken. Zo is deze naam ontstaan."