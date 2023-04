Nederland past Songfestivalliedje aan na kritiek op "vals" gezang: "Nu meer zingen in plaats van schreeuwen"

Dion en Mia brachten hun liedje de afgelopen weken al twee keer live, maar dat verliep niet zoals gehoopt. Begin april traden ze op op een preparty met andere kandidaten in Madrid, in Spanje. "Burning daylight" klonk niet bepaald zuiver. Al waren er nog kandidaten met problemen. Er werd gewezen naar falende oortjes, waardoor ze geen goed geluid kregen. Maar een week later, op Eurovision in Concert in Amsterdam, klonk het alweer niet goed.

De optredens leidden tot heel wat (online) commentaar. De Nederlandse omroep AVROTROS noemde de kritiek terecht, maar behield wel het vertrouwen in Dion en Mia. "We zijn hen intensief aan het begeleiden", klonk het toen. "We weten door deze oefenoptredens waar het schort en gaan verder op die punten, om de zang goed te krijgen."