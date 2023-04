Ook de zon is in de stemming voor het verlengde weekend

Vandaag is het eerst bewolkt met lage wolken, met plaatselijk wat gedruppel, vooral in het oosten van het land. In de namiddag ontstaan opklaringen vanaf de Franse grens en het westen. Aan de kust ontwikkelen zich vermoedelijk brede opklaringen. In de Oostkantons is het nog wachten tot de avond, met als gevolg dat daar nog wat motregen kan vallen. Elders is het overwegend droog. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het zuidwesten van het land. Vlak aan zee klimt het kwik niet hoger dan 12 of 13 graden.