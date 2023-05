PFAS-vervuiling vastgesteld bij grondwerken in Sint-Gillis-Waas, gemeente wacht verder onderzoek naar mogelijke impact af

Oppositiepartij N-VA vindt het ongehoord dat het college niet eerder communiceerde over de normoverschrijdingen in het slib. “Het beste bewijs is dat men de vervuiling afgelopen maandag uit de publieke zitting van de gemeenteraadscommissie haalde waardoor het dus ook niet kon meegedeeld worden aan de bevolking”, vertelt fractieleider Koen Daniëls (N-VA), ook ondervoorzitter van de parlementaire PFOS-onderzoekscommissie.



“We verwachten van een verantwoordelijk bestuur net dat ze op zoek gaat naar de bron en zo snel als mogelijk communiceert en de nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen neemt naar de bevolking. Eind februari waren er al resultaten van de zeven hopen grond op de stortplaats van de Kattestraat, waaruit blijkt dat de PFAS-waarden er acht keer hoger liggen dan de toegestane norm, de PFOS-waarden zelfs tot twaalf keer. In Beveren werden de werken aan de N70 stilgelegd voor een overschrijding met 0,4 van de waarde, terwijl we hier spreken we over veelvouden."