"Guess who's coming to diner": Bruce Springsteen, Steven Spielberg en Barack Obama samen op restaurant in Barcelona

Aan de Spaanse radiozender Cadena SNR deed chef-kok Rafa Zafra gisteren het verhaal van een onwaarschijnlijke avond. Heel kort op voorhand kreeg hij een tip over een reservatie van de beroemde Spaans-Amerikaanse topchef José Andrés. Andrés heeft jaren geleden nog met Zafra samengewerkt in het prestigieuze restaurant El Bulli in Spanje.

"José Andrés belde me en vertelde me dat het een heel belangrijke tafel was, maar dat we alsjeblieft niets zouden zeggen", vertelt Zafra. "Natuurlijk begon ik rond te zoeken. Ik zag dat Bruce Springsteen in Barcelona een concert had, dat de Obama's in Barcelona waren aangekomen..."