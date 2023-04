Standbeeld in Oslo ter ere van beroemde walrus Freya, die vorige zomer werd afgemaakt

Via een internetcampagne werd op enkele dagen tijd zo'n 22.000 euro ingezameld om een sculptuur van walrus Freya te laten maken. "Ik was woedend over de manier waarop de overheid de situatie heeft aangepakt en ben toen een inzamelactie gestart", vertelt de Noorse initiatiefnemer Erik Holm tegen persagentschap AFP.

"Los van walrus Freya, moeten we ons als samenleving de vraag stellen hoe we omgaan met dieren en de natuur. We moeten nadenken over onze relatie met dieren in het wild."