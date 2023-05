Viering 250 jaar grenspaal tussen Rijmenam en Keerbergen: om discussies over belastingen te vermijden

Het is een unieke situatie in ons land. "Bij mijn weten staan er in heel België maar op twee of drie plaatsen grenspalen tussen gemeenten." Intussen is de relatie tussen Bonheiden en Keerbergen ook veel beter dan destijds. "De relatie is nu uitstekend. We hebben geen discussies meer. Om dat in de verf te zetten, organiseren we de viering ook samen, in samenwerking met de plaatselijke heemkringen", zegt Van Looy. Er zijn een optocht, volksdans en een buurtfeest met volksspelen.