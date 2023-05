Kampeerseizoen begint, kampeerders genieten van 1-meikamp in Overijse 

Wat hij daar zo leuk aan vindt? "Het is gezellig samenzitten. De mensen komen samen, er wordt gelachen en gepraat en soms gediscussieerd, dat is het leven." Er wordt ook veel samen gegeten, weet Marc: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor overgewicht", lacht hij. Kampeerder Emile springt hem bij: "We koken altijd samen in een grote pan", zegt hij. "We kiezen voor alles wat makkelijk te maken is in een veldkeuken, zoals paella."