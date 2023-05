Na twee nachten blussen mogen alle buurtbewoners rond houtverwerkend bedrijf in Gistel naar huis

De brand is intussen stabiel, maar nog niet volledig uit. "De brandweer is nog steeds bezig met het laatste compartiment te blussen. Ze proberen het brandend hout te scheiden en zo te voorkomen dat de brand weer start. Hopelijk kan de brandweer dan vanavond afsluiten. Dan is het vanaf morgen aan de eigenaar om de site verder op te kuisen", laat Defreyne nog weten.

Volgens de brandexpert is de brand niet aangestoken. De brand zou gestart zijn in een hakselaar dat stukken hout verwerkt. Waarom die plots vuur heeft gevat, is nog niet duidelijk.