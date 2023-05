Auto in brand gestoken in centrum van Eeklo

In het centrum van Eeklo is een personenwagen in brand gestoken die geparkeerd stond in Boelare. Om kwart over vijf kreeg de brandweer de melding dat er vlammen van onder de motorkap kwamen. De brandweer heeft de brand geblust.

Er was niemand in de omgeving, ook geen getuigen. "Na de bluswerken is vastgesteld dat er reden is om aan te nemen dat het om opzettelijke brandstichting gaat", zegt Marino Longeville van politiezone Meetjesland-Centrum.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.