Brief met postzegels van Hitler is na 80 jaar overhandigd aan familie van briefschrijver op terras in Middelkerke

Christophe Toon uit Middelkerke vond begin deze maand tussen zijn tweedehands goochelspullen een brief uit 1943, toen de Tweede Wereldoorlog volop woedde. Hij begon daarop een zoektocht naar de familie van de briefschrijver.

De brief werd geschreven door een zekere Louis Allard. Een Fransman die vlakbij de grens met ons land woonde. Hij zat destijds in een werkkamp en schreef de brief naar zijn ouders. Het gaat over bombardementen, lange werkuren en over geld voor zijn ouders dat nooit is toegekomen.

De brief met de oproep werd in drie dagen 11.000 keer gedeeld op facebook en werd ook door verschillende media opgepikt. En met resultaat. Hij ontmoette gisteren de familie van de briefschrijver. "Het was een mooi emotioneel moment voor iedereen", vertelde hij. "Na de oproep op Radio2 West-Vlaanderen kreeg ik telefoon van een Franse journaliste. Zij kende die familie en kon mij in contact brengen met de nicht van de briefschrijver", vertelt Christophe.