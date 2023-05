Weinig belangstelling voor infostand over fusie Hoeselt en Bilzen: "Mensen hebben vooral vragen en opmerkingen als ze het niet eens zijn"

Burgemeester van Bilzen, Bruno Steegen (Beter Bilzen), verhult niet dat er weinig belangstelling is voor de infostand: "Heel weinig moet ik zeggen. Mensen passeren wel en zeggen dat ze het goed vinden zoals het is. De draagkracht voor de fusie is er in Bilzen en Hoeselt. Ik zit lang genoeg in de politiek om te weten dat mensen vooral info komen vragen wanneer ze opmerkingen hebben of het niet eens zijn, dus de meeste mensen zijn het hier eens. Het is niet leuk om hier geen mensen te ontvangen natuurlijk, maar het steunt ons wel in de gedachte dat we toch de juiste beslissing nemen en dat het grootste deel van Bilzen en Hoeselt achter het fusieverhaal staat."