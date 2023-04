Chiromeisjes vinden lijk in beek tijdens activiteiten in Dentergem, parket start onderzoek

De chiromeisjes van Dentergem deden tijdens hun activiteiten plots een vreselijke ontdekking. In de Speibeekstraat vonden ze een lijk in de beek. De burgemeester van Dentergem, Koenraad Degroote (N-VA), bevestigt de feiten. "Het zou gaan om een bejaarde vrouw uit Tielt die al sinds oudejaar vermist is. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart om de doodsoorzaak te achterhalen."

De site werd volledig ontruimd en alle leden van de jeugdbeweging werden naar huis gebracht. Volgens de moeder van één van de meisjes die het lichaam hebben gevonden, is ze enorm aangedaan door het incident.