Laatste optredens in oude zaal De Kring in Waarschoot: “Er komt een nieuwe theaterzaal”

In Zomergem wil de gemeente Lievegem op de plaats van de huidige bibliotheek aan sportcentrum Den Boer een polyvalente zaal bouwen. “De aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt,” zegt Van Acker. “Het openbaar onderzoek is bezig. De uiterste datum van beslissing bij de provincie Oost-Vlaanderen is 2 juni. Omdat het om een eigen gebouw gaat, kiezen we ervoor om dat dossier door de deputatie en niet door ons eigen team omgeving te laten behandelen.” Net als in Lovendegem wil Lievegem ook in 2024 met de bouw starten in Zomergem.