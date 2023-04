Duizenden Antwerpsupporters aan Bosuil gaan uit hun dak na het winnen van Beker van België

De overwinning van Antwerp tegen KV Mechelen in de Beker van België met 2-0 wordt ook uitzinnig gevierd aan het Bosuilstadion in Deurne. Daar verzamelden vele duizenden supporters op de parking om de bekerfinale op groot scherm te volgen. Ze zijn in de zevende hemel. "Het geeft een zaligmakend, historisch gevoel. Het was maar een matige wedstrijd maar ze hebben verdiend gewonnen. De overmacht was groot. Eindelijk krijgen we wat we verdienen. We gaan alles pakken dit jaar."