Ecolo duidt Marie-Colline Leroy aan als nieuwe staatssecretaris van Gelijke Kansen

Co-voorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane droegen Marie-Colline Leroy voor bij de buitengewone federatieraad, het interne parlement bij Ecolo dat beslist over de aanduiding van ministers en staatssecretarissen. De federatieraad heeft dat goedgekeurd, klinkt het. Leroy was de enige kandidaat.

Dat Ecolo een vrouw zou aanduiden als opvolgster van Sarah Schlitz, was al langer duidelijk. Voor de twee co-voorzitters heeft Marie-Colline Leroy "alle kwaliteiten om de uitdagingen aan te gaan die zich stellen op het vlak van gelijkheid."

"Ik heb mijn ervaring gebouwd op de cultuur van dialoog. Ik ben vastberaden om de strijd voort te zetten voor een meer inclusieve samenleving en mij in te zetten voor gendergelijkheid, antiracisme en de strijd tegen discriminatie", zegt Leroy.

Marie-Colline Leroy is gemeenteraadslid in Frasnes-les-Anvaing, in Henegouwen. In 2019 werd ze verkozen in de Kamer. Ze is voorzitter van de commissie Werk, Sociale Zaken en Pensioenen. Dinsdag zal Marie-Colline Leroy de eed afleggen.