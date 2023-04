Provinciale crisiscel wil illegale rave zo snel mogelijk beëindigen: "Maar we gaan geen oorlog ontketenen"

De provinciale crisiscel buigt zich over maatregelen om de illegale rave in Sint-Truiden, waarop meer dan 10.000 mensen aanwezig zijn, zo snel mogelijk te beëindigen. Dat zegt de gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters. Hij benadrukt dat het niet evident is om het feest zomaar stil te leggen: "We hebben in het verleden al gezien dat zoiets steeds uitdraait op een veldslag", zegt hij in "VRT NWS journaal".