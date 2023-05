IJsberen Deurne houden eerste kampioenschap "Bommetje" om overleden zwemmer te eren

Albert houdt het scorebord bij en Dirk is de springmeester: "Mocht Filip er nog bij kunnen zijn, hij zou zeker als eerste hebben gesprongen en mogelijk met de gouden medaille naar huis gaan", zeggen ze. "Filip bracht altijd de lach mee, hij was heel graag gezien en we missen hem nog altijd. We noemen het wel een wedstrijd maar eigenlijk is het puur voor het plezier. Zowel de sprong, de plons, de esthetiek en de amusementswaarde worden bekeken."