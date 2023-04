Illegale fuif in Sint-Truiden nog altijd aan de gang, politie krijgt versterking

Sinds gisteren zijn in heel de provincie en op alle invalswegen politieacties op alcohol en drugs in het verkeer om de mensen te controleren die plannen hadden om naar Sint-Truiden te komen. "De klok rond zijn ploegen op en rond het terrein aanwezig. Organisatoren, medeorganisatoren en aanwezigen worden geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken worden in kaart gebracht want dit is een illegale bijeenkomst", zegt Kempeneers.

De politie doet er ook alles aan om de organisatie in kaart te brengen, maar dat zal geen sinecure zijn. Naar verluidt willen de fuivers tot maandagavond doorgaan.