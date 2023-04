Natuurorganisaties bezorgd over impact van illegale rave in Sint-Truiden op beschermd natuurgebied

Op de voormalige vliegbasis in Brustem, bij Sint-Truiden, is al het hele weekend een illegale rave party aan de gang. Het veroorzaakt niet alleen overlast bij de buurtbewoners, volgens natuurorganisaties is er ongetwijfeld ook een impact op de natuur. Want het terrein ligt deels in officieel erkend natuurgebied, waar ook beschermde diersoorten zoals dassen en eikelmuizen leven.