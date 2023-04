Israëlische parlement terug uit vakantie: zet premier Netanyahu door met omstreden justitiehervorming?

Concreet wil de rechts-religieuze regering van Netanyahu met de hervorming de bevoegdheden van het Hooggerechtshof inperken en de controle van het parlement over dat Hof vergroten. Zo zou het parlement met een eenvoudige meerderheid uitspraken van het Hooggerechtshof kunnen herroepen en meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. De bevoegdheid van het Hof zelf om wetten te evalueren, zou dan weer worden ingeperkt.

Tegenstanders van de hervorming zeggen dat ze de democratische waarden van de staat Israël en het evenwicht van de machten (regering, parlement en justitie) in gevaar brengt. Ze vinden ook dat de premier zelf zich in een belangenconflict bevindt, aangezien de justitiehervorming in zijn voordeel kan spelen. Netanyahu kijkt nog altijd tegen een gerechtelijke procedure wegens mogelijke corruptie aan.

Al 17 weken wordt daarom in verschillende delen van het land geprotesteerd tegen de hervorming en de regering in het algemeen. Gisteravond kwamen in Tel Aviv, het economische centrum van het land, opnieuw zo'n 160.000 mensen op straat. Ook in andere steden vonden kleinere demonstraties plaats.