Jeanneke Wouters (92) gaat met rolstoelfiets van Duffel naar bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp in Koning Boudewijnstadion

Jeanneke Wouters (92) gaat in haar rolstoelfiets vanuit WZC Sint-Elisabeth in Duffel naar de bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp in het Koning Boudewijnstadion. Ze is de weduwe van ex-KV-speler Jozef Bosmans. Het was haar wens om de finale in het woonzorgcentrum op een groot scherm te mogen volgen. Maar het is dus allemaal wat grootser geworden.