Kind van drie van verdrinkingsdood gered in Rupelmonde

Rond 10 uur kreeg de Hulpverleningszone Waasland een melding binnen van verdrinking. Een kind van drie werd door de ouders bewusteloos naar buiten gedragen. Hun eerste reflex was om aan te kloppen bij de dichtstbijzijnde apotheek in de Graaf Van Vlaanderenlaan in Rupelmonde, voor hulp.

Het was de zoon van de apotheker, een ingenieur van 26 die net een EHBO-opleiding heeft afgerond, die het kind heeft kunnen redden. “Het kind ademde niet meer. Ik heb een reanimatie uitgevoerd die gelukkig succesvol was”, vertelt hij. “Het kindje zou even aan de aandacht van de ouders zijn ontsnapt en was in een vijver gevallen".