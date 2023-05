Nieuwe brug ingehuldigd naar Eilandje in Ieper met "vrede" in 87 talen

"Als geboren en getogen inwoner van de Vredesstad Ieper kan ik de vele duizenden slachtoffers van WO I herdenken. Na acht jaar wordt deze woelige droom van de "Peace Bridge" werkelijkheid en zal het het vestinglandschap voor de komende honderd jaar tekenen." Zijn zoon Romain (13) liet een witte vredesduif opstijgen, waarna priester Ettien Léon N’guessan de brug inwijdde en de hoogwaardigheidsbekleders het lint doorknipten met de scharen.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir heeft de brug officieel geopend. "Ondernemers zijn niet alleen sterk in hun vak maar hebben ook vaak een passie voor de geschiedenis van hun streek. Je krijgt niet alleen lekkers op je bord of een comfortabele hotelkamer maar ze vertellen je verhalen over de eerste wereldoorlog op de plek waar ze wonen, werken en kunnen getuigen over het belang van vrede. Een boodschap die vandaag de dag even belangrijk is als meer dan 100 jaar geleden."