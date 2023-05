Plaatsing kunstboom in Ninove is gelukt: "Hier zijn duizenden uren werk in gekropen"

Rond kwart over acht is de kunstboom op zijn sokkel met keramiek geplaatst. “Ik ben blij dat alles goed is verlopen”, reageert kunstenaar William Arijs. “Ik heb er een hele nacht niet van kunnen slapen.” De kunstboom is het element dat de realisatie van de nieuwe doorsteek van het handelscentrum naar het Ninia Shopping Center compleet maakt. “Hier zijn duizenden uren werk in gekropen.”