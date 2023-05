Podcast WinWin: Meelmotten, hoe krijg je ze weg?

Meelmotten kunnen in bloem zitten, maar ook in cacaopoeder, havermout, gedroogd fruit en zelfs in dierenvoeding. De eitjes zijn onzichtbaar. Je ziet ze dus niet wanneer je besmette droge voeding in de supermarkt koopt.

Je zet het pak in de kast, de eitjes komen uit en de rupsen bijten zich een weg naar buiten. Door de kartonverpakking en zelfs door plastic! De rupsen nestelen zich ergens in je huis, maken een pop en een paar dagen later fladderen er meelmotten in je huis. Die leggen hun eitjes... in een pak droge voeding in je kast.