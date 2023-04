Man valt vijf politiemensen aan bij commissariaat in Anderlecht, agenten arbeidsongeschikt: "Fysieke, maar ook emotionele impact"

"Er zijn meer dan 8.000 gevallen van agressie tegen agenten per jaar, dat komt neer op 25 gevallen per dag. Dat cijfer is natuurlijk schrikken", zegt Houssin. "We hebben gevraagd aan de overheid om daar zeer streng op te reageren, maar ook om de slachtoffers beter bij te staan. Men belooft nultolerantie, ik hoop nu in dit geval dat de betrokkene aangehouden wordt, of als er een psychisch probleem zou zijn dat hij wordt gecolloqueerd en dat hij niet opnieuw vrijgelaten wordt. "