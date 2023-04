Wie was de dode vrouw in de regenwaterput in Holsbeek? Politie heropent zaak na bijna 32 jaar

De federale politie zoekt, op vraag van het Leuvense parket, naar getuigen om duidelijkheid te scheppen in een bijna 32 jaar oude zaak. Op 6 augustus 1991 werd in Holsbeek een onbekend vrouwenlichaam aangetroffen in een regenwaterput. De put hoorde bij een chalet in de Attenhovendreef, aldus de politie. De identiteit van de vrouw is nog altijd onbekend.

Het onderzoek maakt deel uit van Operatie Kerkhof van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. Bedoeling is om onopgeloste verdwijningszaken opnieuw onder de aandacht te brengen.