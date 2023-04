Georges-Louis Bouchez over voorstellen van Conner Rousseau: "Vooruit haalt MR langs rechts in" 

Vanuit liberale hoek klinken Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en MR-voorzitter Georges-Louis dan weer bijna onberoerd. "Voor mij is er niet veel nieuws aan zijn uitspraak", zegt Lachaert. "Op dit moment is het al zo dat als een werkzoekende een geschikte job afwijst, die zijn uitkering verliest."

"Ik vraag mij wel af wie die basisbaan zal betalen. De overheid heeft dat geld niet. Werkloosheid is één ding, maar we hebben ondertussen bijna een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Sommige mensen zitten gewoon ongelukkig in een job en zitten vast in een systeem. We moeten heel dat arbeidsmodel hervormen zodat mensen sneller naar iets anders kunnen overstappen. Het is belangrijk dat mensen hun job graag doen."